"Pırasa" tiki olan eşini canlı yayında bayılttı

Dün ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programı ilginç anlara sahne oldu.
Programa konuk olan ve "pırasa" denilmesine tiki olduğu belirtilen Muhammet adlı bir kişi, kendisini terk ettiğini ileri sürdüğü eşinin "pırasa" kelimesini tekrarlamasına dayanamayarak bayıldı.
Çiğdem isimli kadın, “Esra hanım biz yemek konusunda anlaşamıyoruz." demesiyle Muhammet olaya müdahale etmek zorunda kaldı.
"Bak anladı ne demek istediğimi." diyerek intikam hazırlığına başlayan kadının "Evde pırasaya hasret kaldık, yiyemiyoruz." sözüyle Muhammet'in tikini harekete geçirdi.
Bu sıra öğürmeye başlayan Muhammet midesini tutarak pırasa kelimesini duymamaya çalıştı. Ancak Çiğdem isimli kadın, imalarla eşinin tikini iyice ateşledi.
Bu sıra Esra Erol, müdahale ederek pırasa kelimesinin kullanılmasını engellemeye çalıştı ancak kadın imalarını sürdürdü.
Ardından da "Birazdan bayılacak." dedi ve Muhammet bir süre sonra bayıldı.
Esra Erol'un bildiği halde Muhammet'in tikini harekete geçirdiği eleştirisine Çiğdem, "O benim canımı çok yaktı." şeklinde yanıt verdi.
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