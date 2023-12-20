"Pırasa" tiki olan eşini canlı yayında bayılttı

Pırasaya tiki olan Muhammet isimli bir şahıs, kendisini terk ettiğini söylediği eşinin "pırasa, pırasa" demesi üzerine canlı yayında bayıldı. ATV'den yayınlanan Esra Erol'un programında yaşanan olayda, eşinin suçlamalarına yanıt vermek isteyen kadın "pırasa" silahı kullandı. Eşinin tikini bildiği için bir şekilde konuyu pırasaya getiren Çiğden isimli kadın, kelimeyi gülerek tekrar etti ve bir bir süre sonra eşi Muhammed bayıldı. Çiğdem, eleştiriler üzerine "Bana çok çektirdi" demekle yetindi.

"Pırasa" tiki olan eşini canlı yayında bayılttı

Dün ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programı ilginç anlara sahne oldu.

Programa konuk olan ve "pırasa" denilmesine tiki olduğu belirtilen Muhammet adlı bir kişi, kendisini terk ettiğini ileri sürdüğü eşinin "pırasa" kelimesini tekrarlamasına dayanamayarak bayıldı.

"Pırasa" tiki olan eşini canlı yayında bayılttı - 1 Muhammet isimli şahıs, pırasa kelimesini duyunca önce fenalaştı.

Çiğdem isimli kadın, “Esra hanım biz yemek konusunda anlaşamıyoruz." demesiyle Muhammet olaya müdahale etmek zorunda kaldı.

"Bak anladı ne demek istediğimi." diyerek intikam hazırlığına başlayan kadının "Evde pırasaya hasret kaldık, yiyemiyoruz." sözüyle Muhammet'in tikini harekete geçirdi.

"Pırasa" tiki olan eşini canlı yayında bayılttı - 2 Eşi gülerek Muhammet'in tikini ateşlemeye devam etti. 

Bu sıra öğürmeye başlayan Muhammet midesini tutarak pırasa kelimesini duymamaya çalıştı. Ancak Çiğdem isimli kadın, imalarla eşinin tikini iyice ateşledi.

"Pırasa" tiki olan eşini canlı yayında bayılttı - 3 Program sunucusu Esre Erol, olayı şaşkınlıkla izlerken, kadını susturmaya çalıştı. 

Bu sıra Esra Erol, müdahale ederek pırasa kelimesinin kullanılmasını engellemeye çalıştı ancak kadın imalarını sürdürdü.

"Pırasa" tiki olan eşini canlı yayında bayılttı - 4 Muhammet mide ve bulantısı ile tikinin artması sonucu fenalaştı. 

Ardından da "Birazdan bayılacak." dedi ve Muhammet bir süre sonra bayıldı. 

Esra Erol'un bildiği halde Muhammet'in tikini harekete geçirdiği eleştirisine Çiğdem, "O benim canımı çok yaktı." şeklinde yanıt verdi.

"Pırasa" tiki olan eşini canlı yayında bayılttı - 5 Muhammet, Esra Erol'un kadını susturma çabaları sonuç vermeyince bayıldı. 

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