"Pırasa" tiki olan eşini canlı yayında bayılttı

Dün ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programı ilginç anlara sahne oldu.

Programa konuk olan ve "pırasa" denilmesine tiki olduğu belirtilen Muhammet adlı bir kişi, kendisini terk ettiğini ileri sürdüğü eşinin "pırasa" kelimesini tekrarlamasına dayanamayarak bayıldı.