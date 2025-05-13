Pırlanta kaçakçılarına operasyon: Piyasa değeri 250 milyon TL

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla değerli taş kaçakçılığı yapan organizasyonlara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 250 milyon TL değerinde kaçak taş ve takı ele geçirdi.

Operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

AFRİKA VE HİNDİSTAN'DAN GETİRİLİYOR

Yapılan çalışmalarda, kaçakçılığın havayolu üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi.

12 Mayıs'ta İstanbul Havalimanından yurda giriş yapan bir yolcu, hareketlerinden şüphelenilerek durduruldu.

Üst aramasında 58 gram pırlanta ve altın takı ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, ele geçirilen taşların yasa dışı yollarla Afrika ve Hindistan gibi ülkelerden Türkiye’ye sokularak merdiven altı yöntemlerle piyasaya sürülmek istendiğini ve bu yolla haksız kazanç sağlanacağını belirledi.

BİR KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Çalışmaların devamında Fatih ilçesindeki bir adrese düzenlenen operasyonda bir kişi daha gözaltına alındı.

PİYASA DEĞERİ 250 MİLYON TL

Adreste yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 250 milyon lira olan; 151 kilo 361 gram pırlanta, zümrüt, yakut, kuvars, sedef, ametist gibi değerli taş, 940 adet değerli taşla işlenmiş kolye, yüzük ve küpe ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

