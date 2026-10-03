Pırlanta şirketi sahiplerini tehdit ettiler. "Sizi bindiğiniz arabalarla havaya uçururuz"
03.10.2026 21:45
Son Güncelleme: 03.10.2026 22:03
Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Bir pırlanta firmasının sahiplerine tehdit mesajları gönderen "Çirkinler" suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 5 kişi gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, kamuoyunda 'Yeni Nesil Silahlı Suç Örgütleri' olarak bilinen yapılanmalara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'Çirkinler' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı.
PIRLANTA FİRMASI SAHİPLERİNİ TEHDİT ETTİLER
Soruşturma kapsamında, bir pırlanta firmasının sahiplerine örgüt adına yurt dışı menşeli telefon numaralarından yağma amacıyla tehdit içerikli mesajlar gönderildiği tespit edildi.
Şikayetçi M.D’nin konakladığı otele örgüt üyelerinin geldiği, otel görevlisine kişisel bilgilerini vererek örgütün korkutucu gücünü hissettirmeye çalıştıkları belirlendi. Aynı sırada şikayetçi M.D’nin kullandığı telefona da yurt dışı menşeli numaralardan tehdit mesajları gönderildiği tespit edildi.
Pırlanta firmasının sahiplerine yurt dışı menşeli telefon numaralarından tehdit içerikli mesajlar gönderildiği tespit edildi.
5 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda eylemde yer aldığı belirlenen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.
El konulan dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde ise tehdit ve yağma eylemine ilişkin örgütsel nitelikte yazışmalar bulundu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.