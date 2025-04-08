Pişmiş tavuk dönerin üzerine çiğ et koydular: İnceleme başlatıldı

Sakarya'da tavuk döner satışı yapılan iş yerinde bir çalışan, pişmiş etin üzerine çiğ et koyarken görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.

Pişmiş tavuk dönerin üzerine çiğ et koydular: İnceleme başlatıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde geçtiğimiz günlerde 648 kişinin tavuk dönerden zehirlendiği olayın ardından Sakarya'dan mide bulandıran bir başka döner skandalı haberi geldi.

Sapanca ilçesinde satışı yapılan işletmede bir çalışan, pişmiş etin üzerine taze et eklerken görüntülendi.

Cep telefonu kamerasıyla çekilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Görüntülerin yayılmasının ardından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Bir döner yedi, hayatı zehir oldu!

Bir döner yedi, hayatı zehir oldu!

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Sapanca Belediyesi zabıta ekipleri işletme hakkında tutanak tuttu.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de işletmedeki tavuk dönerden numune alarak teste gönderdi.

Olaya ilişkin incelemenin sürdüğü bildirildi.

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