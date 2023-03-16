Pistten çıkan uçağın pilotu: Yanlışlıkla aktif ettim

Trabzon Havalimanı'nda 5 yıl önce pistten çıkarak denize metreler kala durabilen Ankara-Trabzon seferini yapan uçağın pilotlarının yargılanmasına başlandı.



Trabzon 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak 2018'de yolcu uçağının pistten çıkarak denize metreler kala durabildiği kaza sonucu hakkında "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan dava açılan ikinci pilot İrfan Yavuz ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Aynı suçtan tutuksuz yargılanan ve daha önce talimatla ifadesi alınan birinci pilot Ender Bayraktar ise duruşmada yer almadı.



İrfan Yavuz, savunmasında, yaklaşık 20 yıl Türk Silahlı Kuvvetlerinde pilotluk yaptıktan sonra kazaya karışan şirkette 2 yıldır ikinci pilot olarak görev yaptığını, diğer sanık 62 yaşındaki Ender Bayraktar'ın ise tecrübeli bir pilot olduğunu söyledi.

KULE VE HAVALİMANINI SUÇLADI



Olay günü 3 uçuş gerçekleştirdiklerini belirten Yavuz, kendisinin uçan pilot olduğunu, birinci pilotun ise gözlemci pilot olarak görev yaptığını ifade etti.



Yavuz, Trabzon Havalimanı'na yaklaştıklarında kule operatörünün kendilerine yanıltıcı bilgi verdiğini iddia ederek, "Kuleyle bizdeki bilgiler uyuşmadı. Kullandığımız uçak düşük uçuş şartlarını taşıyan donanıma sahipti ancak Trabzon Havalimanı'nın bu şartlara ait bir altyapısı yoktu." dedi.



"YANLIŞLIKLA AKTİF ETTİM"



Uçak piste yaklaşana kadar otomatik pilotun belirli bir mesafeye kadar uçağı indirdiğini, daha sonra pilotların kontrolü aldığını aktaran Yavuz, "Kontrolü aldığımda yanlışlıkla otomatik pas geçme sistemini aktif ettiğimi fark ettim. Gaz kolunu rölantiye alarak düzelttim. Usulünce bu sistemi devre dışı bıraktım. Fakat birinci pilot ısrarla otomatik pas geçme sisteminden bahsediyordu. Yanlışlıkla bastığım hatayı usulünce bertaraf ederek uçağı kontrollü şekilde indirdim." diye konuştu.