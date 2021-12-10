'Pitbull' çetesine operasyon: 16 gözaltı

Kocaeli’nin Gebze ve Çayırova ilçelerinde Dağlı Kardeşler ve Pitbull Çetesi adı altında örgütlenen çek-senet tahsilatı yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda senet, belge, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haberler - DHA 10.12.2021 - 10:12 | Son Güncelleme : 10.12.2021 - 10:34

'Pitbull' çetesine operasyon: 16 gözaltı

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Gebze ve Çayırova ilçelerinde Dağlı Kardeşler ve Pitbull Çetesi adı altında örgütlenen suç örgütünü takibe aldı.

Silahla yaralama, çek-senet tahsilatı, tehdit ve benzeri suçları işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik, özel harekat polislerinin de katılımıyla Kocaeli ve İstanbul’da operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 kılıç, 3 bıçak, 2 gram kokain, mermiler, çok sayıda senet ve belgeler ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

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