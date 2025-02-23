Pitbull cinsi köpekler sahibine ve yanındaki kişiye saldırdı

Esenyurt ilçesi Çınar Mahallesi'nde bulunan bir oto yıkamada bakılan pitbull cinsi iki köpek sahibine ve o esnada yanında bulunan arkadaşına saldırdı. Saldırıya uğrayan E.A. ve B.E.B. yaralandı. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, vatandaşların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.



KÖPEKLER BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ



Yaşanan korkunç olayın ardından, saldırgan iki pitbull cinsi köpek, Esenyurt Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince barınağa götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise çalışma başlattı.

"BİRİ ADAMIN BURNUNU DİĞERİ BACAĞINI TUTMUŞTU"



Köpek tarafından saldırıya uğrayan vatandaşları fark ederek yardıma koşan mahalle sakini Arif Kıraç, "İki tane pitbull cinsi köpek hem sahibini hem de içerideki arkadaşını sıkıştırmıştı. Kürek ve sopalarla zor bela ayırdık. Hatta üzerine et verdik. Verdiğimiz ete de gitmediler. Zor ayırdık. Kırmızı renkli olan köpek adamın burnunu tutmuştu. Diğeri ise bacaklarından tutmuştu. Çekerek çıkardık arkadaşları." dedi.