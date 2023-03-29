Pitbull köpeği husumetlilerine saldırtanlar ağır cezada yargılanacak

İddianamede de ayrıca yere düşen Tosun’a ayağa kalkmaya çalıştığı sırada, pitbull cinsi köpeğe komut verilerek Tosun’un üzerine saldırtıldığı, köpeğin Tosun’u birçok yerinden ısırdığı belirtildi.



GÖRÜNTÜLER İDDİANAMEDE YER ALDI



Mehmet Murat Ö. ile oğlu Eyüpcan Ö.’nün, köpeğin Önder isimli birine ait olduğunu, çıkan kavga nedeniyle köpeğin kendiliğinden saldırdığı, suçsuz olduklarını söyledikleri yönündeki ifadelerine de yer verilen iddianamede, hayvanın saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de yer aldı.

DOSYA AĞIR CEZAYA



Baba ile oğlu hakkında ayrı ayrı, ‘silahla kasten nitelikli şekilde yaralama’ suçundan 4 yıl 6'şar hapis cezası istemi ile Bursa Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Mahkeme heyeti, eylemin "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçu oluşturduğunu belirtti, dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi.