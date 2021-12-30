Pitbull saldırısında site yöneticisinin ifadesi ortaya çıktı

Gaziantep’te minik Asiye’nin yaralanmasına neden olan pitbull saldırısının tutuklu sanıklarının ifadeleri ortaya çıktı.

İki köpeğin sahibi olduğu belirtilen ve güvenlik kamerası görüntülerini sildiği iddia edilen site yöneticisi Mustafa Elibol, köpeklerin kendisine ait olmadığını iddia etti.

Aleyhine ifade veren site sakinlerinin daha önceden tartıştığı kişiler olduğunu ileri süren Elibol, “Asiye’nin ailesiyle bir sorunum yok. Yaşanan olayın ardından onlara baskı uygulamadım. Kamera görüntülerini ben silmedim. Kayıtların silindiği iddia edilen saatte ben jandarmadaydım” ifadelerini kullandı.

"KÖPEKLER ALINACAKTI, ENGEL OLDULAR"



Sitede sekreter olarak çalışan Süheyla Kurçak da sitede çalıştığını ve köpeklerin kendisine ait olmadığını savundu. Hayvanları sevdiği için çok önceden onlarla fotoğraf çektirdiğini ifadesinde belirten Kurçak, “Benim olayla alakam yok. Olay esnasında sitede bile değildim. Köpeklerin sahibi olan kız kardeşler tutuklandı. Köpekler daha önce alınacakları ama bu kardeşler engel oldular” dedi.

Öte yandan saldırıyla ilgili soruşturma da devam ediyor. Savcılık itirazı üzerine tekrardan gözaltına alınarak tutuklanan site yöneticisi Mustafa Elibol’un saldırı anına ilişkin bir kısım güvenlik kamera görüntülerini uzaktan erişimle sildiği belirlenmişti. Uzaktan erişim ile silinen görüntüler ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 22 Aralık günü Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir sitenin bahçesindeki basketbol sahasında oyun oynayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Saldırı esnasında köpekler, talihsiz çocuğu yüzünden ve göğüs kısmından ısırdı. Vatandaşların yardımıyla güçlükle kurtarılan çocuk, ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Durumun ağırlaşması üzerine kentteki özel bir hastaneye sevk edilen minik Asiye, burada gördüğü birkaç günlük tedavinin ardından ambulans uçakla Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürüldü.