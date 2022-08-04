Gaziantep'te pitbull saldırısında yaralanan Asiye'nin 'elleri bağlı' görüntüleri tepki çekti.

Beştepe Mahallesi'nde geçen yıl 22 Aralık'ta babasının çalıştığı sitenin bahçesinde oyun oynayan Asiye A, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırına uğradı.

Asiye A, anne Zeynep A ve baba Hüseyin A

37 GÜN TEDAVİ GÖRDÜ



Hastaneye kaldırılan küçük Asiye, Gaziantep ve Antalya'da 37 gün süren tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Dava süreci devam ederken, gece saatlerinde Asiye ile ilgili tepki çeken bir olay yaşandı. Sosyal medyadan yayılan görüntülerin ne zaman çekildiği bilinmiyor.



Asiye'nin pitbull saldırısına uğradığı an

'OYUNCAK YASAK, DIŞARI YASAK'



Görüntülerde, Asiye'nin elleri ile kollarının bağlı olduğu, boynuna tasma şeklinde ip geçirildiği, anne Zeynep A'nın da "Otur" ya da "Dilini çıkar" diye sesleniyor.

Başka görüntülerde de Zeynep Ateş'in kızının elinden telefonu alarak "Bundan sonra sana telefon, park, dışarı çıkmak ve çocuk yüzü görmek yasak. Bundan sonra seni bu odaya kilitleyeceğim, önüne de it gibi yiyeceğini koyacağım. Oturup, yiyeceksin. Oyuncak yasak, dışarı yasak, çocuk yasak" dediği duyuluyor.

Sosyal medyada tepki toplayan görüntü

'EVLADIMIZA HİÇBİR ZAMAN ŞİDDET UYGULAMAYIZ'



Görüntülerle ilgili konuşan baba Hüseyin A. ise avukatı aracılığı ile suç duyurusunda bulunacağını söyledi.



Hüseyin A, görüntülerde eşi ile kızının oyun oynadığını, insanların yanlış anladığını ifade etti.

Hüseyin A, "Evladımıza hiçbir zaman şiddet uygulamayız. O videolar, bilinçli olarak yayınlanıyor. Hiçbir zaman, evladımıza en ufak zarar bile vermeyiz. Avukatım ile görüşüp, suç duyurusunda bulunacağım'' dedi.