Pitbullu saldırganlara ateş edip bir kişiyi öldüren polis tutuklandı

İstanbul Fatih'te polis memuru K.A. ile pitbull cinsi iki köpeği gezdiren Poyraz Gelener, C.K. ve B.A.P. arasında tartışma yaşanmıştı.

Tartışma sırasında köpekleri polis memurunun üzerine salan şüphelileri durdurmak için K.A. silahını ateşlemişti. Bu sırada yaralanan Poyraz Gelener kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan saldırganlardan B.A.P. ile polis memuru K.A. adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki ifadelerinin ardından Polis memuru K.A. “Kasten öldürme suçundan tutuklanırken, 1 şüpheli ie adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

