Pitbullu saldırganlara ateş edip bir kişiyi öldüren polis tutuklandı

İstanbul Fatih'te yasaklı ırk olan iki pitbull cinsi köpekle kendisine saldıran kişileri durdurmak için silahla ateş eden ve bir kişinin ölümüne neden olan polis memuru, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pitbullu saldırganlara ateş edip bir kişiyi öldüren polis tutuklandı

Fatih'te polis memuru K.A. ile pitbull cinsi iki köpeği gezdiren Poyraz Gelener, C.K. ve B.A.P. arasında tartışma yaşanmıştı.

Tartışma sırasında köpekleri polis memurunun üzerine salan şüphelileri durdurmak için K.A. silahını ateşlemişti. Bu sırada yaralanan Poyraz Gelener kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan saldırganlardan B.A.P. ile polis memuru K.A. adliyeye sevk edildi. 

Savcılıktaki ifadelerinin ardından memuru K.A. “Kasten öldürme suçundan tutuklanırken, 1 şüpheli ie adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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