'Pitbullumu alırsanız kendimi vururum'

Karaman'da yol uygulaması yapan jandarma ekipleri bir araçtaki beslenmesi yasak olan pitbull cinsi köpeğe el koymak istedi. Köpeğini vermek istemeyen kadın, başına dayadığı silahla intihar edeceğini söyleyerek görevlileri engellemeye çalıştı.

DHA 25.02.2021 - 15:36 | Son Güncelleme : 25.02.2021 - 15:39

'Pitbullumu alırsanız kendimi vururum'

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Karaman'da bir kadın, pitbull cinsi köpeğine el konulmak istenince başına silah dayadı.

Olay, bugün öğle saatlerinde, Karaman- Antalya karayolunda meydana geldi.

Yol uygulaması yapan jandarma ekipleri, durdurulan araçta beslenmesi yasak olan pitbull cinsi köpeği görünce almak istedi.

Görgü tanıklarının iddiasına göre jandarmanın köpeği alması üzerine aracından inen kadın, elindeki tabancayla havaya bir kez ateş açtı.

"Köpeğimi alırsanız kendimi vururum" diyen kadın, ara ara silahı başına dayadı. Jandarma ekipleri, bölgede kontrol için bekleyen araç sürücülerini uzaklaştırdı.

Kontrol noktasında olan bir sürücü, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Görüntüleri çeken kişi, "Kadının pitbull köpeğini almak istediler ve kadın tabancayı çıkardı" dedi. Görüntüleri çeken kişi ve araçtakiler, güvenlik nedeniyle bölgeden uzaklaştırıldı.

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