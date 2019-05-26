Aydın'da Adnan Menderes Bulvarı'nda sahibi tarafından gezdirilen Pitbull cinsi köpek tarafından ısırıldıktan sonra ağır yaralanan ve Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş tarafından bir klinikte tedavi ettirilen 1 yaşındaki "Kömür" adı verilen sokak kedisi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Tekinbaş, kedinin acıya dayanamayarak öldüğünü, Pitbull'u gezdiren kişi hakkında da şikayette bulunacaklarını söyledi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Bulvarda 24 Mayıs'ta 1 yaşındaki kedi, Pitbull tarafından ısırılmış, kediyi uzun süre bırakmayan köpeğe sahibi ve çevredeki vatandaşlar müdahale etmişti.



Tedavi altına alınan kedinin çenesinde, göğüs kafesinde ve vücudunun bazı yerlerinde kırık olduğu tespit edilmişti.