Piyanonun devleri 23. kez Antalya'da

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 23’üncüsü gerçekleşecek olan festival, Fahir Atakoğlu - Selda Bağcan ikilisinin Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde 9 Aralık’ta Cam Piramit’te gerçekleşecek açılış konseriyle başlayarak 22 Aralık’a kadar dopdolu programıyla devam edecek.



BAŞKAN’DAN DAVET



Türkiye ve dünyadan birçok sanatçıyı müzikseverlerle buluşturacak festivalin açılış konseri çok daha fazla müzikseverle kucaklaşmak için Cam Piramit’te gerçekleştirilecek. 20.30’da başlayacak konserde ‘Dünya Müziğinde Yaşayan Efsane Şarkıcılar Listesi’nde yer alan Selda Bağcan ile Dünyaca ünlü müzisyenimiz Fahir Atakoğlu sahne alacak. Bu ikiliye konserde Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşlik edecek.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nde birbirinden değerli sanatçılar sahne alacak. Tüm müzik tutkunlarını iki hafta sürecek olan bu büyük buluşmaya davet eden Başkan Muhittin Böcek “Antalya’mızın en önemli kültür-sanat etkinliklerinden biri olan Piyano Festivali’mizi her yıl daha güçlü bir şekilde gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz, gururluyuz. Bu yıl da festivalimizde dünyaca ünlü sanatçıları ağırlayacağız. Tüm sanatseverleri festival etkinliklerimize bekliyoruz’ dedi.



DOPDOLU PROGRAM



Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nde 9 Aralık’taki açılış konserinin ardından 11 Aralık’ta Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) Anjelika Akbar, 13 Aralık’ta AKM’de Queenz of Piano, 15 Aralık’ta AKM’de ve 16 Aralık’ta Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde Dorantes sahne alacak.



Yine 16 Aralık’ta Cam Piramit’te Candan Erçetin ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ‘Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar’la müzikseverlerle buluşacak. Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner, Duo Blanc&Noir konseri 17 Aralık’ta AKM’de gerçekleşecek. Havasi 19 Aralık’ta Cam Piramit’te, Can Saraç 20 Aralık’ta AKM’de, Igudesman&Joo 21 Aralık’ta AKM’de sahne alacak.



21 Aralık’ta Aksu Fen Lisesi’nde resital ve söyleşi gerçekleştirecek Gülsin Onay 22 Aralık’ta AKM’de kapanış konserinde sahne alacak.