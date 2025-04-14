Piyasa değeri 1,5 milyon lira: Kaçak parfümlere el kondu

Sakarya'nuın Serdivan ilçesinde piyasa değeri 1,5 milyon lira olan bin 173 kaçak parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Piyasa değeri 1,5 milyon lira: Kaçak parfümlere el kondu

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Serdivan ilçesinde yaptığı yol kontrol denetimlerinde bir minibüs durduruldu.

Minibüste piyasa değeri 1,5 milyon lira olduğu değerlendirilen muhtelif markalara ait bin 110 kaçak parfüm ve 63 kaçak vücut losyonu ele geçirildi.

Kaçak ürünlere el konulurken, olaya ilişkin H.G. (49) isimli şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...