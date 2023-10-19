Piyasa değeri 150 milyon lira olan sahte saç boyaları ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine gelen ihbarlar üzerine Esenyurt ve Bağcılar'da eş zamanlı iki iş yerine baskın düzenlendi.



Yapılan baskınlarda dünyaca ünlü markaların sahte saç boyalarının üretildiği belirtildi.



Baskınlarda piyasa değeri 150 milyon lira olan 645 bin 28 adet sahte saç boyası tüpü ele geçirildi. Baskın sırasında, firma yetkilisi olduğu öğrenilen bir kişi gözaltına alındı.



Firma sahiplerinin aynı suçlardan suç kaydının olduğu ve yakalanmamak için şirketlerini yakınları üzerine kayıtlı bir şekilde açtıkları ortaya çıktı.



Firmanın sahte kadın saç boyalarını dünyanın farklı ülkelerine satarak kargo yolu ile gönderdikleri de tespit edildi. Ürünlerin yapılması için 32 parçadan oluşan 3 ayrı üniteli üretim bandına da el konuldu. NTV’yi sosyal medyadan takip edin