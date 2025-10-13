Piyasa değeri 2,5 milyon lira: Binlerce paket gizli bölmede bulundu

Kaçakçılıkla mücadele sürüyor.



İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, başka illere kaçak sigara götürmek isteyen şüphelileri takibe aldı.

PİYASA DEĞERİ 2,5 MİLYON LİRA

Durdurulan bir yolcu minibüsünde yapılan aramada, taban kısmına kaynak yapılarak oluşturulan gizli bölmede, içerisinde piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon lira olan 16 bin paket kaçak sigara ile bin 500 elektronik sigara ele geçirildi.

Olay ile ilgili kamyonet sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.