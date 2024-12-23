Piyasa değeri 2 milyon lira: 7 ton tağşiş yağ ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığınca tağşiş yağ imal ve ticaretine yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi.

İncirliova ilçesinde ruhsatsız depodan tağşiş yağları doğu illerine gönderilmek amacıyla araca yüklenildiği esnada yapılan kontrolde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 130 bin TL olan teneke ve plastiklere doldurulmuş satışa hazır 7 bin 100 litre tağşiş yağ ele geçirildi.

670 BİN LİRA CEZA

Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekiplerince bir şüpheliye 670 bin TL idari para cezası uygulandı.



Şüpheli hakkında başlatılan adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi.