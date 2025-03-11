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Piyasa değeri 3 milyon lira: Gaziantep'te kaçak saat operasyonu

Gaziantep'te piyasa değeri 3 milyon 232 bin TL olan gümrük kaçağı taklit kol saati ele geçirildi. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

Piyasa değeri 3 milyon lira: Gaziantep'te kaçak saat operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon çerçevesinde, Şehitkamil ilçesinde M.N.V. ve M.C. isimli şüpheli şahısların işyerlerine baskın yapıldı. Şüphelilere ait iş yerlerinde yapılan aramalarda piyasa değeri toplam 3 milyon 232 bin TL olan 404 adet gümrük kaçağı taklit kol saati ele geçirildi.

Operasyon sonucunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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