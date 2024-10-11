Piyasa değeri 355 milyon lira: Binlerce kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi

İstanbul'un iki ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 355 milyon lira olan 236 bin 972 güneş gözlüğü ele geçirildi.

Piyasa değeri 355 milyon lira: Binlerce kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışından getirilen ürünlerin piyasaya sürülüp haksız kazanç elde edildiğini saptadı.

Bu tespitin ardından Fatih ve Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Belirlenen adreslerdeki aramalarda piyasa değeri yaklaşık 355 milyon lira olan 236 bin 972 ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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