Piyasa değeri 8 milyon 750 bin lira: 7 milyon adet makaron ele geçirildi
Konya'da bir kamyonda 7 milyon 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Makaronların piyasa değerinin 8 milyon 750 bin lira olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kamyonda makaron taşındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kamyonda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 8 milyon 750 bin lira olan 7 milyon 100 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.
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