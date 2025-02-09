Piyasa değeri 8 milyon 750 bin lira: 7 milyon adet makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kamyonda makaron taşındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Kamyonda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 8 milyon 750 bin lira olan 7 milyon 100 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.



Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.