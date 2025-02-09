Piyasa değeri 8 milyon 750 bin lira: 7 milyon adet makaron ele geçirildi

Konya'da bir kamyonda 7 milyon 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Makaronların piyasa değerinin 8 milyon 750 bin lira olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

Piyasa değeri 8 milyon 750 bin lira: 7 milyon adet makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kamyonda makaron taşındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kamyonda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 8 milyon 750 bin lira olan 7 milyon 100 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Yere dökülen erzakları toplayan kişiye valilik sahip çıktı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...