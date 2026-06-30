Piyasa değerleri tam 472 bin lira! Kapıkule'de yakalandılar
30.06.2026 09:33
Son Güncelleme: 30.06.2026 10:20
Kapıkule'de yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışılan ve piyasa değeri 472 bin lirayı geçen altı pomeranian cinsi yavru köpek yakalandı.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yasa dışı getirilen ve değeri 472 bin 680 lirayı bulan 6 "pomeranian" cinsi köpek yavrusunu ele geçirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza ekipleri, yürüttükleri risk analizi ve denetim faaliyetleri kapsamında canlı hayvan kaçakçılığı girişimine engel oldu.
Bu kapsamda ülkeye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir araç, risk analizi çalışmaları sonucunda şüpheli bulunarak x-ray taramasına sevk edildi.
Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince araçta ayrıntılı arama gerçekleştirildi.
PİYASA DEĞERLERİ 472 BİN LİRANIN ÜZERİNDE
Yapılan kontrollerde, piyasa değeri yaklaşık 472 bin 680 lira olan altı pomeranian cinsi köpek yavrusunun Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışıldığı belirlendi.
Köpek yavrularına el konulurken Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.