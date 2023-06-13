Piyasaya 4 milyon 500 bin TL sahte altın süren şebekeye operasyon

Adana’da piyasaya 4 milyon 500 bin TL değerinde sahte altın süren, kendilerini engelli raporu çıkarma vaadiyle ve MİT mensubu olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 13 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.

Piyasaya 4 milyon 500 bin TL sahte altın süren şebekeye operasyon

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, yaptığı 3 farklı çalışma sonucunda piyasaya 4 milyon 500 bin TL düşük ayarlı sahte süren 10 kişi, 20 kişiyi engelli raporu çıkarma vaadiyle dolandıran 2 kişi ve kendini MİT mensubu olarak tanıtan 1 kişiyi tespit etti.

Piyasaya 4 milyon 500 bin TL sahte altın süren şebekeye operasyon - 1

Savcılık kararıyla tespit edilen 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Ekipler şafak vakti söz konusu şüphelilerin evlerine baskın düzenlendi. Baskında yakalanan şüpheliler Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...