Piyasaya ayarı düşürülmüş altın süren 4 kişi tutuklandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ayarı düşürülmüş altınları Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde bulunan kuyumculara satarak piyasaya süren 5 şüpheliyi tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, 17 Ağustos'ta 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada, özel düzenek ile yangın tüpü içine gizledikleri 6 sahte bilezik ile 11 bin 250 TL ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.