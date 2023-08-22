Piyasaya ayarı düşürülmüş altın süren 4 kişi tutuklandı

Ankara'da ayarı düşürülmüş altınları Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerindeki kuyumculara satarak piyasaya sürdüğü tespit edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Piyasaya ayarı düşürülmüş altın süren 4 kişi tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ayarı düşürülmüş altınları Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde bulunan kuyumculara satarak piyasaya süren 5 şüpheliyi tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, 17 Ağustos'ta 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada, özel düzenek ile yangın tüpü içine gizledikleri 6 sahte bilezik ile 11 bin 250 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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