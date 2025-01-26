Piyasaya süreceklerdi: Tonlarca bozuk peynir ve süt ele geçirildi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bolvadin ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmede farklı markalara ait ürünlerin taklit edilerek satışa sunulduğu yönünde bilgi aldı.

Harekete geçen ekipler, söz konusu tesise baskın yaptı.

Aramalarda, 30 ton kaşar, 1 ton beyaz peynir, 31 ton süt, 263 bin marka etiketi ve paketlemede kullanılan binlerce koli ve paket ele geçirildi.

Bu etiketlerin, bozuk ürünlere yapıştırılmasının planlandığı tespit edildi.