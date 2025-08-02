Piyasaya sürülmek üzereydi: Peynirin içinden çıktı

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde denetimlerini sürdürüyor.

30 Haziran 2025 tarihinde, şehirde faaliyet gösteren bir süt işletmesinde yapılan denetimde; birer kilogramlık 720 adet tost peyniri ve 15 kilogramlık poşetlerde 49 adet rende tost peyniri olmak üzere toplamda bin 455 kilogram küflenmiş ve bozulmuş süt ürünü tespit edildi.

ÜRÜNLERE EL KONULDU

Ürünlere imha edilmek üzere el konuldu.

İşletme hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde idari yaptırım uygulandı.