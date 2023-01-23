Pizza almaya çıkmıştı: Navigasyona uydu, ormanda kayboldu

Kocaeli İzmit'te pizzacıya gitmek için yola çıkan bir kişi telefonundaki navigasyonun yönlendirmesiyle kendini ormanlık alanda buldu. Ormanda yolunu kaybeden ve polisi arayan kişiye yaklaşık 2 saat sonra ulaşılabildi.

Pizza almaya çıkmıştı: Navigasyona uydu, ormanda kayboldu

'nin İzmit ilçesinde telefonundan haritaya bakarak pizzacıya gitmeye çalıştığı sırada girdiği ormanda kaybolan kişi ekiplerce bulundu.

Bağçeşme Mahallesi'nde yaşayan İlim A. pizza almak için telefonundan baktığı haritanın yönlendirmesi üzerine ormanlık alana girdi.

Ormanda ilerlediği sırada yolunu kaybeden İlim A. durumu polise bildirdi.

Pizza almaya çıkmıştı: Navigasyona uydu, ormanda kayboldu - 1

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile polis ekipleri telefonla İlim A. ile irtibat kurarak arama çalışması başlattı.

İlim A. ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından bulunarak ormandan çıkartıldı.

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