Pizzacıdaki vahşette akıl sağlığı raporu beklenecek
Manisa’da bir pizzacıda Sultan Zencirci’nin öldürülmesi, Gül Demir’in ise yaralanmasına ilişkin davada karar için tutuklu sanık Ferhat Kuru’nun ifadesi beklenecek.
Manisa’da bir kişinin öldürüldüğü, bir kişinin de yaralandığı pizzacı cinayetinde karar, sanığın akıl sağlığı raporunun netleşmesi sonrası verilecek.
Olay, 30 Temmuz 2023’te saat 13.00 sıralarında Yunusemre ilçesindeki bir pizzacıda meydana geldi.
Çalıştığı pizzacıya motosikletiyle gelen Ferhat Kuru, yanındaki ruhsatsız tabancayla iş yeri çalışanlarından Sultan Zencirci ve Gül Demir’e kurşun yağdırdı.
Vücuduna üç kurşun isabet eden Zencirci ile iki kurşun isabet eden Demir kanlar içinde yere yığıldı.
Daha sonra Kuru, Gül Demir’i bıçaklamaya çalıştı.
Diğer çalışanların araya girmesiyle Ferhat Kuru kaçtı.
Sağlık ekibinin kontrolünde, Sultan Zencirci’nin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan Gül Demir ise özel bir hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından yakalanıp, gözaltına alınan Ferhat Kuru ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ
Olaya ilişkin yürütülen soruşturma sonunda Ferhat Kuru hakkında kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme, kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız silah temin etme ve bulundurma suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Davanın üçüncü duruşması bugün, Manisa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
KARAR İÇİN AKIL SAĞLIĞI RAPORU BEKLENECEK
Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan daha önce istenen akıl sağlığının yerinde olup, olmadığı yönündeki raporun henüz mahkemeye ulaşmaması nedeniyle duruşmayı 28 Mayıs’a erteledi.
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