Pizzacıdaki vahşette akıl sağlığı raporu beklenecek

Manisa’da bir kişinin öldürüldüğü, bir kişinin de yaralandığı pizzacı cinayetinde karar, sanığın akıl sağlığı raporunun netleşmesi sonrası verilecek.



Olay, 30 Temmuz 2023’te saat 13.00 sıralarında Yunusemre ilçesindeki bir pizzacıda meydana geldi.



Çalıştığı pizzacıya motosikletiyle gelen Ferhat Kuru, yanındaki ruhsatsız tabancayla iş yeri çalışanlarından Sultan Zencirci ve Gül Demir’e kurşun yağdırdı.



Vücuduna üç kurşun isabet eden Zencirci ile iki kurşun isabet eden Demir kanlar içinde yere yığıldı.



Daha sonra Kuru, Gül Demir’i bıçaklamaya çalıştı.



Diğer çalışanların araya girmesiyle Ferhat Kuru kaçtı.



Sağlık ekibinin kontrolünde, Sultan Zencirci’nin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan Gül Demir ise özel bir hastaneye kaldırıldı.



Olayın ardından yakalanıp, gözaltına alınan Ferhat Kuru ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.