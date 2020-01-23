Pizzaya tüküren kurye için 18 yıla kadar hapis istemi

Eskişehir'de, pizzaya tüküren kurye hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istendi.



3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Burak S. katılmadı, salonda tarafların avukatları hazır bulundu.



Mütalaasını açıklayan savcı, Burak S. hakkında "tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmekten" 2 yıldan 15 yıla kadar, "mala zarar vermek" suçundan da 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.



Duruşma, avukatların mütalaaya karşı savunma için ek süre istemesi üzerine ertelendi.



Yenibağlar Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Alyüz, ülke genelinde şubeleri bulunan pizza şirketine 24 Aralık 2017'de sipariş vermiş, Bağlar Şubesi çalışanı Burak S.'nin ürünü teslim etmeden önce pizzaya tükürmesi apartmandaki güvenlik kameralarına yansımıştı. Pizza şirketinin şubesi, şikayet üzerine Burak S.'nin işine son vermişti.



Pizza şirketine avukatı aracılığıyla ihtarname çekerek 500 bin lira tazminat talep eden Alyüz, olumsuz yanıt alınca savcılığa şikayette bulunmuştu. Pizza şirketi de Alyüz hakkında "şantaj ve örgütlü dolandırıcılık" suçlamasıyla şikayetçi olmuştu.



İlk duruşmada pizzaya tüküren Burak S. ile pizza şirketi ve şubesi firmadan maddi ve manevi 238 bin 585 lira talep eden Alyüz'ün aleyhindeki "şantaj ve örgütlü dolandırıcılık" suçlaması düşmüştü.



Tazminat davasında hakim, davacıyı kısmen haklı bularak pizzaya tüküren Burak S. ile çalıştığı şirketin bu durumdan müteselsil sorumlu olduğuna karar vermiş, kurye Burak S. ile o dönem çalıştığı şirketin, mağdur Hüseyin Alyüz'e bir pizza bedeli ile 4 bin lira tazminat ödemesine hükmetmişti.