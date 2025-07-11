PKK bugün silah bırakmaya başlıyor

Terörsüz Türkiye sürecinin en somut adımı bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki Suleymaniye kentinde atılıyor.



Bir grup terör örgütü PKK üyesinin silah bırakmasına ilişkin ilk törenine saatler kaldı.



MİT koordinesinde planlanan ve titizlikle takip edilen tören için Diyarbakır’dan bir grup da Kuzey Irak'a gitti. 150 kişilik kafilede DEM Parti üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer alıyor.



NTV ekibinden Osman Terkan ve kameraman Cüneyt Ali Horozal, Süleymaniye'den silah bırakma süreciyle ilgili ayrıntıları aktardı.

Silah bırakma töreninin tam olarak nerede yapılacağının sır gibi saklandığını ifade eden Terkan, "Törenin saat 10.00'da yapılması bekleniyor. Ancak basın mensupları sabahın erken saatlerinde Dukan bölgesine çağırıldı. Dukan Kandil'in eteklerinde yer alan bir yerleşim yeri. Ama güvenlik gerekçesiyle tüm gazeteciler bölgeye alınmayacak. Ayrıca gazetecilere canlı yayın yapmamaları konusunda bir uyarı yapıldı." dedi.

