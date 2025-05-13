PKK fesih kararını açıkladı, şimdi ne olacak? 300'ü Türkiye'ye gelemeyecek

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Terör örgütü PKK'nın 5-7 Mayıs tarihlerinde toplanan fesih kongresinin kararları dün sabah açıklandı. Terör örgütünün yayımladığı karar bildirgesinde, "PKK adıyla yürütülen çalışmalar sonlandırıldı." denildi. Peki bundan sonra ne olacak, süreç nasıl işleyecek?

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ÜÇLÜ MEKANİZMA KURULACAK PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararının ardından Irak'ın kuzeyinde, Irak merkezi yönetimi ve bölgesel Kürt yönetiminin de içinde olduğu bir mekanizma hayata geçirilecek.



Irak'ın Süleymaniye ve Erbil gibi kentlerinde dağdan inen teröristlerin silahlarını teslim edeceği ve kayıt altına alınacağı merkezler kurulacak.



Tüm bu süreç, Türk istihbaratı ve askeri birimlerinin gözetiminde yürüyecek.



PKK'ya ait silah depoları ve kamplardaki her tür silah, mühimmat ve patlayıcı teslim edilecek. Silah bırakma sürecinin yaz sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

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SİLAH BIRAKAN TERÖRİSTLER NE YAPACAK? Silah bırakan örgüt üyeleri için iki yönlü süreç işleyecek. Türkiye'de suç kaydı olmayan yabancı uyruklu örgüt üyeleri, kimliğini taşıdığı ülkelere dönebilecek. Türk vatandaşı teröristler ise kademeli olarak sınırda teslim alınacak. Bu kapsama giren örgüt üyelerinin sayısının 2 ila 4 bin olduğu tahmin ediliyor. Kaynaklar, Türk vatandaşı örgüt üyelerinin büyük bölümünün Türkiye'de herhangi bir suç kaydının bulunmadığına dikkat çekiyor. 300 TERÖRİST TÜRKİYE'YE GELEMEYECEK

Örgüt üst yönetimi ile kırmızı ve turuncu listede aranan yaklaşık 300 kişi Türkiye'ye gelemeyecek. Bu kişilerin Norveç, Güney Afrika gibi üçüncü ülkelere gönderilmesi planlanıyor. Silah bırakan teröristlerin Suriye'ye geçmesine kesinlikle izin verilmeyecek.

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İSTİHBARAT BİRİMLERİ RAPOR HAZIRLAYACAK



Süreç sonunda istihbarat birimleri, kapsamlı bir rapor hazırlayarak devlet üst yönetimine gönderecek. Bu rapor silah bırakma sürecinin sorunsuz gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit edecek. Eğer rapor olmulu yönde olursa, infaz kanunu ve ceza kanununda bazı değişiklikler, demokratikleşmeye dönük yeni adımlar gündeme gelebilecek. ÖCALAN İMRALI'DA KALMAYA DEVAM EDECEK Güvenlik nedeniyle İmralı'da kalmaya devam edecek olan Abdullah Öcalan'ın fiziki koşulları ile dışarıyla teması noktasında atılacak adımlar da bu yasal düzenlemeler çerçevesinde ele alınacak. Süreç boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki varlığı devam edecek, sınır güvenliğine dönük planlı faaliyetleri aralıksız devam edecek. YPG BÖLGESİNDE NELER OLACAK? Suriye'deki YPG bölgesinin sürece nasıl dahil olacağı, Suriye Merkezi yönetimi ile SDG arasında devam eden görüşmelere bağlı. Yetkililer, sürecin PKK ve tüm bileşenlerini kapsadığına dikkat çekerek, ilk aşamada YPG içindeki Suriyeli olmayan silahlı unsurların sınır dışına çıkarılması, süreç sonunda YPG'nin de silahsızlanması gerektiğini belirtiyor.

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