PKK, Hakurk'ta 14 kampı boşalttı
23.11.2026 13:11
NTV
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; terör örgütü PKK/KCK Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bulunan 14 kampı boşalttı.
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.
Güvenlik kaynakları, terör örgütü PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 14 barınma alanını boşalttığını bildirdi.
KULLANILAMAZ HALE GETİRİLECEK
Kaynaklar, terör örgütü mensuplarının 14 bölgeyi 18 Kasım tarihinde boşalttığını kaydederken, Milli Savunma Bakanlığı tarafından söz konusu mağara ve sığınakların kullanılamaz hale getirileceğini bildirdi.
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