PKK/KCK operasyonu: HDP eski ilçe başkanı da gözaltında

İstanbul ve Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında HDP eski ilçe yöneticisinin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı - DHA 23.05.2021 - 16:43

PKK/KCK operasyonu: HDP eski ilçe başkanı da gözaltında

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İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

21 Mayıs'ta İstanbul ve Ankara'da terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'da olabileceği değerlendirilen şüpheliler ve örgüt adına gerçekleştirilen sokak eylemlerine katıldıkları belirlenen kişileri yakalamaya yöneliktoplam 14 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Bu kapsamda, hakkında örgütün kırsal alanına eleman gönderdiği şeklinde ihbar bulunan HDP eski Esenler ilçe yöneticisi N.B.Ö'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, aralarında N.B.Ö'nün de bulunduğu 6 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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