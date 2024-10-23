PKK/KCK'nın Rusya yapılanmasına operasyon

PKK/KCK'nın Rusya yapılanmasında görevli terörist Barı Iusubov, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla Antalya'da yakalandı.

PKK/KCK'nın Rusya yapılanmasına operasyon

örgütü /KCK'nın Rusya yapılanmasında faaliyet gösteren terörist Barı Iusubov, güvenlik güçlerince yakalanıp tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Iusubov'un, Rusya, Kazakistan ve Ermenistan ile örgütün Irak'taki Mahmur Kampı'nda terör örgütü PKK/KCK adına propaganda faaliyetlerinde rol aldığı tespit edildi.

Iusubov'un, örgütün üst düzey mensuplarıyla yakın teması bulunduğu ve eylemlerde yer aldığı belirlendi.

2020'den beri MİT'in takibinde olan Barı Iusubov, MİT ve İl 'nün ortak operasyonuyla 'de yakalandı.

Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan Iusubov, cezaevine gönderildi.

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