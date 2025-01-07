PKK/KCK’ya 17 ilde operasyon: 65 şüpheli gözaltında
Terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonlar sürüyor. Terör örgütüne yönelik son bir haftada yapılan operasyonlarda 65 örgüt mensubu yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis baskınlarında çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve dijital materyale el konulduğunu açıkladı.
Terör örgütü PKK/KCK’ya son bir haftada yapılan operasyonlarda 65 şüpheli gözaltına alındı.
Adana, Antalya, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Şırnak ve Van’daki operasyonlarda emniyet güçleri belirlenen adreslere baskınlar gerçekleştirdi.
Operasyonda, terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, sosyal medyada terör örgütünün propogandasını yapan, gençlik yapılanmasına katılan ve örgüte finansal destek sağlayan 65 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve dijital materyale el konulduğunu açıkladı.
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