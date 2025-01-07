PKK/KCK’ya 17 ilde operasyon: 65 şüpheli gözaltında

Adana, Antalya, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Şırnak ve Van’daki operasyonlarda emniyet güçleri belirlenen adreslere baskınlar gerçekleştirdi.

Terör örgütü PKK /KCK’ya son bir haftada yapılan operasyonlarda 65 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, sosyal medyada terör örgütünün propogandasını yapan, gençlik yapılanmasına katılan ve örgüte finansal destek sağlayan 65 şüpheli gözaltına alındı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve dijital materyale el konulduğunu açıkladı.