PKK kongresini topladı

Terör örgütü PKK, 12. Kongresi'ni topladı.

PKK yaptığı açıklama ile 5-7 Mayıs'ta kongreyi topladıklarını ve kararlar aldıklarını duyurdu.

Kongrede alınan kararların kısa sürede açıklaması bekleniyor.

DEM PARTİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI



DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, öğle saatlerinde yaptıkları açıklamada, PKK'nın kongreyi topladıklarını duyurmasının an meselesi olduğunu açıklamıştı.



Doğan, yaptığı açıklamada "Bu tarihi adımın tarihi fırsata dönüşmesini bekliyoruz." demişti.

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASIYLA BAŞLADI



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." açıklamasında bulunmuş ve çağrı yapmıştı.



Bahçeli'nin açıklamalarının ardından DEM Parti'de oluşturulan İmralı Heyeti, PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu.



DEM Parti heyeti de başvuruların ardından Öcalan'ı ziyaret etmişti.



ATEŞKES İLAN ETTİKLERİNİ DUYURMUŞTU



PKK, 1 Mart'ta ateşkes ilan ettiklerini duyurmuş Öcalan'ın çağrısına uyduklarını açıklamıştı.