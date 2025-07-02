PKK ne zaman silah bırakacak? | Cevdet Yılmaz: Kısa sürede sahada somut yansımalar görülecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV Ankara temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.



YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI



Artık Türkiye sivil bir iradeyle oluşturulmuş anayasayı hak eden bir ülke. Asıl çalışma Meclis çatısı altında gerçekleşecek. Olabilecek en geniş mutabakatla yapılması gerekli bir çalışma. İktidarıyla muhalefetiyle Türkiye'ye bu anayasayı kazandırmayı umuyoruz. Toplumsal mutabakatla bu tartışmayı geride bırakmalıyız. İçerikten ziyade genel yaklaşım önemli diye düşünüyoruz.



ERDOĞAN - DEM GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?



Görüşmenin önümüzdeki hafta gerçekleşmesinini bekliyoruz. Bütün partilerin de katkılarıyla bu sürecin sağlıklı bir şekilde ilerleyeceğne inanıyorum.



PKK NE ZAMAN SİLAH BIRAKACAK?



Örgütün kurucusu 'kendinizi feshedin' diye çağrıda bulundu. Örgüt de karar aldı. Artık bu süreç kısa zamanda sahada da somut şekilde görülecek diye bekliyoruz. Ama zaman alacak bir süreç. Bu süreç titizlikle takip edilecek. Önemli ve olumlu bir aşamaya geldiğimizi söyleyebiliriz.

TBMM'DE TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU

Fesihin gerektirdiği düzenlemeyi komisyon değerlendirecek.



YENİ DÖNEMDE SURİYE İLE İLİŞKİLER

Biz Suriye'nin egemenliğinden yanayız. İstikrarlı bir Suriye istiyoruz, bütün unsurları kapsayan kapsamlı bir yönetim istiyoruz. SDG gibi yapıların bu süreçte olmaması gerekiyor. Bir an önce yapılan anlaşmanın ilerlemesini bekliyoruz.

8 Aralık'tan bu yana 316 bin gönüllü dönüş yapıldı.



ABD'NİN SURİYE POLİTİKASI

Büyükelçiye katılıyoruz, yeni Sykes-Picot'a ihtiyaç yok. Yaptırımların kaldırılmasını önemli buluyoruz.

TÜRKİYE'YE YAPTIRIMLAR KALKAR MI?

Yaptırımlar müttekikler arasında hiç gündeme gelmemeliydi. Yaptırımlar mutlaka kalkmalı, bunları geride bırakmalıyız.



F-35 VE EUROFİGHTER SÜRECİ



İlgili kurumlarımız müzakereleri yönetiyorlar. Sınırlar kaldırılmalı. Müzakereye göre karar verilmeli.

Eurofighter sürecinde Almanya, Fransa ve İngiltere ile olumlu bir gidişat var.

CHP'DE "MUTLAK BUTLAN" TARTIŞMASI

CHP'nin kendi iç kavgası, iç meselesi. Şikayet eden de edilen de CHP'liler. Dava, CHP'nin kurumsal yapısıyla ilgili bir durum değil. Siyaset etiği açısından yaşanan tablo üzüntü verici. 'Mahkeme kararını tanımam' demenin geçerliliği yok.

EKONOMİDE HEDEFLER TUTUYOR MU?

Enflasyonu düşürürken dengeli büyümeyi hedefliyoruz. İstihdam ve büyümede olumlu tablo görüyoruz.

Dünyadaki duruma rağmen ilk çeyrekte yüzde 2 büyüdük. Merkez Bankası rezervleri yükseliş eğiliminde, 155 milyar doları aştı.

Bütçe harcamaları artmadı, limit dahilinde gidiyoruz.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Enflasyon birinci önceliğimiz. Yıllık enflasyon 12 ayda 40 puanın üzerinde düştü. Yıl sonunda 20'li rakamları göreceğiz. Gelecek sene 10'lu rakamlara geleceğiz.

KAMU İŞÇİLERİNİN ZAM PAZARLIĞI



Kamu işçilerine son dönemde önemli artışlar sağladık. Kamu işçilerini enflasyona ezdirmeyeceğiz.

ÖTV ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Henüz tam karara bağlanmadı, değerlendirilecek.



