PKK ne zaman silah bırakacak? Günler içinde somut gelişmelerin sahaya yansıması bekleniyor

Silahlarını teslim eden örgüt üyelerinin, güvenlik güçlerine teslim olması yönünde bir planlamanın da söz konusu olduğu öğrenildi. Tüm bu sürecin eylül ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

ERDOĞAN: SÜREÇ OLUMLU İLERLİYOR, BİR AKSAKLIK YOK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelmişti.



Erdoğan'ın burada yaptığı açıklamada "Süreç olumlu ilerliyor, bir aksaklık yok. Sahadan gelen raporlar da bunu destekliyor. Ancak provokasyonlara karşı dikkatliyiz." dediği öğrenildi.



ÇELİK: TERÖRSÜZ TÜRKİYE AÇISINDAN ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER SON DERECE ÖNEMLİ OLACAKTIR



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise dün yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız, DEM Parti heyetini haftaya kabul edecekler. Tabii hangi gün olacağı Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirlerinde. Muhtemelen hafta başı kesinleştiği zaman Cumhurbaşkanımızın programı, bu bildirilecektir zaten, hepiniz duyacaksınız onu. Bu kabul haftaya gerçekleşecek." ifadelerini kullanmıştı.



"Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin bir takvimin belirlenip belirlenmediğine" ilişkin soru üzerine Çelik şunları söylemişti:

"Kesin bir takvim vermek istemem şu aşamada. Bu konudaki çalışmalar kendi doğası ve takvimi içerisinde, yaptığımız çalışmalar çerçevesinde, doğru bir şekilde, kendi ritmi içerisinde ilerliyor. İlk bunu haftalar evvel sorduğunuzda, bunun aylar içinde gerçekleşmesini bekliyoruz demiştim. Daha sonra en son basın toplantımızda haftalar içinde demiştim. Artık günler içinde gerçekleşeceği bir aşamaya gelmiş oluyoruz. Dolayısıyla Terörsüz Türkiye açısından önümüzdeki günler son derece önemli olacaktır."



MİT BAŞKANI KALIN'DAN ÖNEMLİ ZİYARET



Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da Terörsüz Türkiye süreci kapsamında dün önemli bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Kalın ziyaret kapsamında; Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Güvenlik Konseyi yetkilileri ile bir araya gelmişti.

Görüşmelerde en önemli gündem maddesi Terörsüz Türkiye süreciydi.