PKK saldırısında şehit edilmişti: Aybüke öğretmen için anma töreni

Batman'ın Kozluk ilçesinde 8 yıl önce terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ile jandarma uzman çavuşlar Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar törenle anıldı.

Öğretmen Yalçın'ın şehit düştüğü yerde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İlçe Müftüsü Hakan Çağıran'ın okuduğu duanın ardından Aybüke öğretmenin şehit olduğu yere karanfiller bırakıldı.

Katılımcılar, daha sonra Yalçın'ın görev yaptığı okula geçti.

Burada müzik öğretmenleri Yalçın'ın sevdiği şarkıları seslendirdi.

Törene, kurum temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

PKK'LI TERÖRİSTLER TARAFINDAN ŞEHİT EDİLMİŞTİ

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22) ağır yaralanmış, genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

Bölgeden uzaklaşan ve Bekirhan Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışılan araçtaki terörist, "dur" ihtarına uymayıp aracı infilak ettirmiş, 2 asker şehit olmuş, bir vatandaş yaralanmıştı.