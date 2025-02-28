PKK şüphelisi Yunanistan sınırında yakalandı

Terör örgütü PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak üzereyken Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkarılan A.H. isimli zanlı, tutuklandı.

PKK şüphelisi Yunanistan sınırında yakalandı
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'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından dün 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan terör örgütü PKK zanlısı A.H'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine sevk edilen A.H, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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