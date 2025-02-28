PKK şüphelisi Yunanistan sınırında yakalandı
Terör örgütü PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak üzereyken Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkarılan A.H. isimli zanlı, tutuklandı.
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Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından dün 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan terör örgütü PKK zanlısı A.H'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen A.H, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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