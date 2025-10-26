PKK, Türkiye'den çekilme kararı aldı: Kandil "ateşkes" açıklaması yapmıştı

Örgütün elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrıyı anımsatan terör örgütü, "Süreç, son derece önemli ve kritik bir aşamadan geçmektedir." açıklamasını yaptı.

1 MART'TA ATEŞKES KARARI ALINDI



Öcalan'ın 27 Şubat tarihli açıklaması sonrasında örgüt, 1 Mart günü ateşkes kararı aldığını ilan etmişti.

Terör örgütü lideri Öcalan'ın yaptığı çağrıya uyacağını bildiren örgüt, "Çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Fakat başarı için demokratik siyaset ve hukuki zeminin de uygun olması gerektiğinin altını çizmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.