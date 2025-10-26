PKK, Türkiye'den çekilme kararı aldı: Kandil "ateşkes" açıklaması yapmıştı

Terör örgütü PKK, Türkiye'den çekildiğini açıkladı. Bu açıklamayla Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Terör örgütü 1 Mart günü, "Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz." deyip, ateşkes ilan ettiğini açıklamıştı.

PKK, Türkiye'den çekilme kararı aldı: Kandil "ateşkes" açıklaması yapmıştı
Terörsüz Türkiye süreci: Bugüne kadar neler yaşandı?

Terörsüz Türkiye süreci: Bugüne kadar neler yaşandı?

Haberi Görüntüle

örgütü , 'den çekilme kararı aldığını açıkladı.

Örgütün elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrıyı anımsatan terör örgütü, "Süreç, son derece önemli ve kritik bir aşamadan geçmektedir." açıklamasını yaptı.

PKK Türkiye'den çekiliyor

PKK Türkiye'den çekiliyor

Haberi Görüntüle

1 MART'TA ATEŞKES KARARI ALINDI

Öcalan'ın 27 Şubat tarihli açıklaması sonrasında örgüt, 1 Mart günü ateşkes kararı aldığını ilan etmişti.

örgütü lideri Öcalan'ın yaptığı çağrıya uyacağını bildiren örgüt, "Çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Fakat başarı için demokratik siyaset ve hukuki zeminin de uygun olması gerektiğinin altını çizmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...