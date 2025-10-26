PKK, Türkiye'den çekilme kararı aldı: Öcalan 27 Şubat'ta çağrı yapmıştı

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir adım anlamına gelen açıklamada, örgütün elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat tarihinde yaptığı açıklamaya atıfta bulunuldu.

"ÖRGÜT ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞTIR"

Öcalan'ın mesajında, "Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır.” ifadeleri yer almıştı.

"TARİHİ SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUM"

Terör örgütü PKK'ya kongreyi toplayıp, kendini feshetme çağrısı yapan Öcalan, “Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” demişti.