PKK, Türkiye'den çekilme kararı aldı: Terör örgütü 11 Temmuz'da silahlarını yakmıştı
Terörsüz Türkiye sürecinde bugün yeni bir aşamaya geçildi. Terör örgütü PKK, Türkiye'den çekildiğini açıkladı. Terör örgütü 11 Temmuz günü Süleymaniye'de silahlarını yakmıştı.
Terörsüz Türkiye sürecinde bugün yeni bir adım atıldı.
Terör örgütü PKK, Türkiye'den çekilme kararı aldığını açıkladı.
Örgütün açıklamasında, sürecin kritik bir virajdan geçtiği belirtildi.
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı fesih çağrısı sonrası önce ateşkes kararı alan terör örgütü, 11 Temmuz gününe gelindiğinde Süleymaniye'de silahlarını yakmıştı.
Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı grup, buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana gelmişti.
30 kişiden oluşan PKK'lı grup, ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etmişti.
Alanda bir örgüt elebaşı, Türkçe ve Kürtçe mesaj okumuştu.