PKK yöneticisi yol kontrolü sırasında yaralı ele geçirildi

Muş'ta yol kontolü sırasında durdurulan araçtakilerle jandarma ekipleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada PKK'nın 1 milyon lira ödülle aranan yöneticilerinden Mahmut Okay ele geçirildi.

ntv.com.tr 10.04.2020 - 09:50 | Son Güncelleme : 10.04.2020 - 09:54

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Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Erzurum doğu gücü sorumlusu Mahmut Okay, yaralı olarak ele geçirildi.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Muş Varto İlçesi, Varto-Karlıova yolu üzerinde, Jandarma Yol Kontrol Noktasında dün akşam saatlerinde şüpheli bir araç durdurulmuş, araçtakilerle çıkan çatışmada, PKK terör örgütünün sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü Sorumlusu (YPS Sorumlusu), Turuncu kategoride 1 milyon TL’ye kadar ödülle aranan Hayri Mava kod adlı Mahmut Okay isimli terörist yaralı olarak ele geçirilmiştir. Teröriste yardım ve yataklık yapan bir şahıs ise sağ olarak yakalanmıştır."

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