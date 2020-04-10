PKK yöneticisi yol kontrolü sırasında yaralı ele geçirildi

Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Erzurum doğu gücü sorumlusu Mahmut Okay, yaralı olarak ele geçirildi.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Muş Varto İlçesi, Varto-Karlıova yolu üzerinde, Jandarma Yol Kontrol Noktasında dün akşam saatlerinde şüpheli bir araç durdurulmuş, araçtakilerle çıkan çatışmada, PKK terör örgütünün sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü Sorumlusu (YPS Sorumlusu), Turuncu kategoride 1 milyon TL’ye kadar ödülle aranan Hayri Mava kod adlı Mahmut Okay isimli terörist yaralı olarak ele geçirilmiştir. Teröriste yardım ve yataklık yapan bir şahıs ise sağ olarak yakalanmıştır."