PKK/YPG'den Karkamış'a havan saldırısı

Fırat Nehri'nin doğusunda terör örgütünün işgali altında bulunan alanlardan, Gaziantep'e 4 havan mermisi atıldı.

Mermiler, Karkamış ilçesindeki boş alanlara isabet etti.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanan olmadı.

VALİ GÜL: MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ

Gaziantep Valisi Davut Gül, saldırıya misliyle karşılık verildiğini duyurdu.



Belediye de anons yaparak vatandaşları toplu halde bir arada bulunmamaları ve sınır hattına yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Karkamış ilçemize terör örgütü PYD/YPG tarafından havan mermisi atılmıştır.



Ölü ya da yaralı bulunmamaktadır.



Saldırıya misliyle karşılık verilmiştir. — Davut GÜL (@gul_davut) August 16, 2022

ŞANLIURFA'DA HUDUT KARAKOLUNA SALDIRI: 1 ASKER ŞEHİT



Öte yandan Suriye'nin Ayn el-Arap bölgesindeki teröristler, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bulunan Çiçekalan Hudut Karakolu'na da roketli saldırı düzenledi.



Saldırıda Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu şehit oldu, 4 asker yaralandı.



13 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa sınır hattına teröristlerce düzenlenen saldırının ardından belirlenen hedeflerin vurulduğunu, 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

