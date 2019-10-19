Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD ile varılan anlaşma sonrası sahadaki gelişmelere ilişkin açıklama yapıldı.

TSK tarafından Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim 2019 tarihinde güvenli bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Buna rağmen son 36 saat içerisinde PKK/YPG'li teröristler tarafından 12’si Resulayn, bir adedi Tel-Abyad, bir adedi de Tel Tamir bölgesinde olmak üzere toplam 14 taciz/saldırı gerçekleştirilmiştir.

Taciz ve saldırıların muhtelif hafif ve ağır silah (havan, roket, Doçka uçaksavar ve tanksavar silahı) ile yapıldığı tespit edilmiştir. Varılan mutabakatın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, meşru müdafaa hariç sükûnetin sürdürülebilmesi için ABD ile anlık koordine yapılmaktadır."

3 SMO ASKERİ YARALANDI

Örgütün dün sabah saatlerinde keskin nişancılarla düzenlediği saldırılarda üç SMO askeri yaralandı. Yaralanan SMO askerleri Resulayn'dan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine çıkartılarak hastanede tedavi altına alındı.



YPG'NİN ÇEKİLMESİ NASIL İZLENİYOR?