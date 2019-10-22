PKK/YPG'ye verilen süre doluyor (Barış Pınarı Harekatı'nda son durum)

ABD ile varılan anlaşma doğrultusunda Barış Pınarı Harekatı'na verilen 120 saatlik ara bugün bitiyor.

TSK, saat 22.00'de sürenin dolmasının ardından 120 kilometrelik hattan çekilmeyen teröristlere yönelik operasyona yeniden başlayacak.

Hükümet kanadından yapılan açıklamalara göre bu sürenin uzatılması söz konusu olmayacak.İBRAHİM KALIN'IN AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı harekata ara verilen süre boyunca teröristleri taşıyan 136 aracın bölgeyi terk ettiğini ve sürecin yakından takip edildiğini duyurdu.HABERE GİT

1 ASKER ŞEHİT OLDU



120 saatlik arada terör örgütü kaynaklı bazı ihlaller de yaşandı. PKK/YPG'li teröristler keskin nişancı ateşi, roket ve havan saldırılarıyla Türk askerini ve Suriye Milli Ordusu'nu hedef aldı.

Yaşanan 42 ihlalde bir Türk askeri de şehit oldu. Taciz ateşlerinin zaman zaman gerçekleştiği ve saldırılarda yaralananların ambulanslarla Türkiye'ye getirildiği bildiriliyor.

TRUMP: SÜREÇ İYİ GİDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump ise son yaptığı açıklamada, "ateşkes" sürecinin iyi gittiğini belirterek "Kürtler güvenli bölgeden çıkarak kendileri için güvenli olan bölgeye çekiliyor" ifadelerini kullanmıştı.HABERE GİT

GÖZLER SOÇİ'DE

Sürenin dolmasına saatler kala gözler bir taraftan da Rusya'nın Soçi kentinde... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

32 kilometre derinliğindeki güvenli bölgeyi bütün sınır hattı boyunca oluşturmak isteyen Türkiye, bunun için Rusya'yı ikna etmek istiyor.HABERE GİT

Rusya'ya hareketi öncesinde çekilmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 700-800 teröristin çekildiğini belirtti. Erdoğan, "1200-1300 kadarının da süratle çıkmaya devam ettiği, onların da çıkacağı söyleniyor. Bunların izini sürüyoruz" ifadelerini kullandı.ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI