ABD ile varılan anlaşma doğrultusunda Barış Pınarı Harekatı'na verilen 120 saatlik ara bugün doluyor.

TSK, saat 22.00'de sürenin dolmasının ardından 120 kilometrelik hattan çekilmeyen teröristlere yönelik operasyona yeniden başlayacak.

Hükümet kanadından yapılan açıklamalara göre bu sürenin uzatılması söz konusu olmayacak.İBRAHİM KALIN'IN AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı harekata ara verilen süre boyunca teröristleri taşıyan 125 aracın bölgeyi terk ettiğini duyurdu.

1 ASKER ŞEHİT OLDU

120 saatlik arada terör örgütü kaynaklı bazı ihlaller de yaşandı. PKK/YPG'li teröristler keskin nişancı ateşi, roket ve havan saldırılarıyla Türk askerini ve Suriye Milli Ordusu'nu hedef aldı. Yaklaşık 20 ihlalde bir Türk askeri de şehit oldu.

GÖZLER SOÇİ'DE

Sürenin dolmasına saatler kala gözler bir taraftan da Rusya'nın Soçi kentinde... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

32 kilometre derinliğindeki güvenli bölgeyi bütün sınır hattı boyunca oluşturmak isteyen Türkiye, bunun için Rusya'yı ikna etmek istiyor.