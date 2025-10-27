Terör örgütü PKK, Türkiye'den çekilme kararı aldı | DEM Partili Bakırhan: Yeni bir sayfa açıldı

Terör örgütü PKK'nın fesih, ardından Türkiye'den çekilme kararına ilişkin açıklamalarını anımsatan Bakırhan, çekilme kararının, barış yolundaki kararlılığın en somut ifadesi olduğunu aktardı.

Bakırhan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye tarihinin akışını değiştirebilecek bir anda olduklarını, bu anın demokrasiden ve yaşamdan yana olan herkesin emeğiyle doğduğunu söyledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, bir otelde, terör örgütü PKK'nın Türkiye 'den çekilme kararına ve sürece ilişkin basın toplantısı düzenledi.

"GELECEĞE DOĞRU BÜYÜK BİR ATILIM"

Bakırhan, "Bu, sadece geri çekilme değil, geleceğe doğru büyük bir atılımdır. 21. yüzyıl, barışın, kardeşliğin, eşitliğin, ortak geleceğin ve demokratik Cumhuriyet'in yüzyılı olmalıdır. Tarih bize bu şansı veriyor. Bu fırsatı heba etmemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gelinen noktada sürecin birinci aşamasının kapandığını vurgulayan Bakırhan, şöyle devam etti:

"- Kongre kararları ve silahların yakılmasının ardından, çekilmenin de tamamlanmasıyla yeni bir sayfa açılmıştır.

- Şimdi, çözümü başka bir yerden beklemeden kendi hikayemizi yazma zamanıdır. Çok daha kritik ve hayati olan ikinci aşamaya, yani hukuki ve siyasi adımlarla toplumsal barışa geçiş zamanıdır.

- Süreç yasalarla, haklarla, özgürlüklerle gelişmelidir. Siyaset ve demokrasi dili güçlendirilmelidir."

"HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALIDIR"

Bakırhan, Meclis'in bu süreçte sorumluluğuna uygun davranmasını gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"- Meclisimiz, sadece yasaların yapıldığı bir yer değil; tarihin yazıldığı, geleceğin şekillendirildiği yerdir.

- O nedenle Meclis bu süreci kolaylaştırmalı ve geliştirmelidir. Geçiş dönemi için hukuki düzenlemeler yapılmalıdır.

- Bunlar sadece teknik düzenlemeler değil, barışın da yapı taşları olacaktır. Herkes artık elini taşın altına koymalıdır.

- Herkes barış iradesine uygun hareket etmelidir. Geçmişin olumsuz refleksleri ve söylemleri bırakılmalı, geleceğin demokratik aklı ve dili benimsenmelidir."

