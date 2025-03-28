PKK'lı terörist, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist Edirne'de gözaltına alındı.
Edirne'de güvenlik güçleri, askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen B.E.'yi Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakaladı.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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