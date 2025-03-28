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PKK'lı terörist, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist Edirne'de gözaltına alındı.

PKK'lı terörist, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

'de güvenlik güçleri, askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda terör örgütü üyesi olduğu belirlenen B.E.'yi 'a geçmeye çalışırken yakaladı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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